جمارك دبي تتبنّى الميتافيرس لتطوير أسلوب عمل القطاع

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الدائرة تتبنّى التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لتسريع وتيرة العمليات التجارية، واستقطاب الاستثمارات في القطاع التجاري، وزيادة قيمة التجارة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية.

مشيراً إلى أن جمارك دبي أوجدت برامج جمركية هي الأفضل عالمياً بشهادة المنظمات والهيئات العالمية، وأضاف: سنعمل على تعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنية الميتافيرس في كل القطاعات الجمركية باعتبارها أسلوب عمل جديد.

جاء ذلك خلال الإعلان عن خطة جمارك دبي لإضافة تقنية «الميتافيرس» لبرامج تطوير القيادات الجمركية المواطنة.

وأوضح محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن محاور البرنامج التدريبي شملت شرحاً تفصيلياً لقدرة تلك التقنية في إحداث تحول للعمليات الجمركية وتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع العائدات الجمركية الناتجة عن الرقمنة بما يعزز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً.

وشهد البرنامج تخريج 16 مدير تفتيش في دفعته السادسة، كما تم تخريج 137 موظفاً في كل المجالات الوظيفية خلال الدفعات الخمس الماضية.

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