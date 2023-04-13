تعاون بين «الإمارات العالمية للألمنيوم» ومركز أسترالي لدعم أبحاث إزالة الكربون خلال تكرير الألومينا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم وأكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، التعاون مع مركز HILT CRC الأسترالي لدفع عجلة التقدم في أبحاث إزالة الكربون من عمليات تكرير الألومينا.

ويعد مركز HILT CRC الأسترالي أحد مراكز الأبحاث التعاونية التي تجمع بين القطاع الصناعي والباحثين والحكومة لتقديم ابتكارات تقنية تفيد في إزالة الكربون من صناعات الصلب والحديد والألومينا والأسمنت. وتعتبر أستراليا ثاني أكبر دولة في العالم في مجال تكرير الألومينا وأكبر مُصدّر لها.

وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شريك للمركز الأسترالي من قطاع الألمنيوم تتركز عملياته الصناعية خارج أستراليا.

وبدأت مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإنتاج في العام 2019 وهي المصفاة الوحيدة لتكرير الألومينا في الإمارات، كما تدير الشركة مصاهر الألمنيوم في أبوظبي ودبي ومنجم للبوكسيت ومنشآت لتصديره في جمهورية غينيا.

ويعمل مركز الأبحاث على إزالة الكربون من إنتاج البخار خلال عمليتي التكسير والتكلس ضمن خطوات تكرير الألومينا، حيث تعتبر هاتان العمليتان السبب الرئيسي لمعظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصافي الألومينا، وبالتالي من أهم التحديات في هذا المجال.

وتلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بهدفها للوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وقد وضعت خارطة طريق لإزالة الكربون من جميع عملياتها.

تاريخ حافل

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سعداء بهذه الشراكة مع مركز HILT CRC، والتي ستمكننا من التعاون مع شركات تكرير الألومينا الأسترالية في إيجاد حلول تقنية لأصعب تحديات إزالة الكربون في عملياتنا».

وأضاف: «تتمتع الإمارات العالمية للألمنيوم بتاريخ حافل بالتعاون مع مختلف قطاعات الأعمال والشركات الأخرى في مجال البحث والتطوير، وسنواصل هذا النهج سعياً لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، بما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتنا الحكيمة».

وقالت فيليسيتي لويد، الرئيس التنفيذي لمركز HILT CRC: «تتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى ترسيخ مكانتها بين أكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم، وتسعى لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، وتتوافق هذه التطلعات تماماً مع رسالة واستراتيجية المركز».

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