«تنظيم الاتصالات» تعلن عن 3 مشاريع تحولية لرؤية «نحن الإمارات 2031»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن المشاريع التحولية التي ترتبط برؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية، وتدخل بها العقد الأول من الخمسين عاماً المقبلة.

فقد أعلنت الهيئة عن 3 مشاريع تحولية ذات أثر استراتيجي مهم، وهي المحفظة الرقمية ضمن القطاع المصرفي والتأمين والاتصالات، وبرنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات، وبرنامج قياس جودة رحلة المتعامل الرقمي.

وقال م. ماجد المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تندرج هذه المشاريع ضمن السياق العام لتوجهات الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة، وتمثل ترجمة لبعض المحاور المنضوية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، بما يعزز جاهزية الدولة للمستقبل. ونحن سعداء بأن يكون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الداعم للتقدم في كل المجالات.

وبالأخص منها المجال الاقتصادي من خلال ترسيخ الاقتصاد الرقمي الذي يعزز المكانة الرائدة للإمارات على الخريطة العالمية. كما أن مشاريعنا التحولية للمرحلة الراهنة ترتبط بكل من الجانب الاقتصادي، وجيل اليافعين، وشرائح المتعاملين، وهذه كلها عناوين مهمة لصنع المستقبل المنشود».

محفظة رقمية

ويسهم مشروع المحفظة الرقمية في تمكين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي والتأمين بالقطاع الخاص من تصميم وتوفير خدمات رقمية سلسة للمتعاملين، بما يعزز جودة الحياة في الدولة، مبنية على أسس السهولة والثقة والخصوصية باستخدام المحفظة الرقمية التي تسمح بمشاركة بيانات ومستندات موثوقة بموافقة المتعامل.

ويتم تصميم هذه الخدمات بناءً على القوانين والسياسات المعتمدة في الإمارات، منها قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون حماية البيانات الشخصية.

استخدام الأطفال للاتصالات

ويعد مشروع برنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات من المشاريع ذات البعد الاجتماعي المهم، وهو يتضمن إطلاق خدمات وباقات اتصالات لفئة القصر بالتعاون مع المرخص لهم لتوفير خدمات الاتصالات بشكل آمن؛ ما يسهل استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

ستكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تواكب ارتفاع استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها.

جودة رحلة المتعامل

ويهدف مشروع برنامج قياس جودة رحلة المتعامل إلى تحسين تجارب المستخدمين ودعم اتخاذ القرار عن طريق منصة لتحليل البيانات، التي تعطي فهماً أعمق للتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات.

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