«راكز» تحصد جائزة التميّز في مجال التشغيل الروبوتي للعمليات

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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حازت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جائزة التميّز في استخدام تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات.

وذلك في حفل قمة بيانات المستقبل 2023 برعاية مجلس الأمن السيبراني بالإمارات.

وجاء فوز «راكز» بالجائزة تكريماً لجهودها المتميّزة في استخدام تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات في الخدمات المتعلقة بتأشيرات الإقامة المقدمة من إدارة الخدمات الحكومية التابعة لها.

وباشرت «راكز» تطبيق تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات وتجهيز موظفيها الرقميين لتعزيز سرعة الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل التعامل مع الخدمات المتعلقة بتأشيرات الإقامة، مثل تصاريح الدخول وفتح الملفات لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتغيير الأوضاع وتجديد التأشيرات، وغيرها.

حيث نجح النظام في تقليل الوقت اللازم لإنجاز بعض المعاملات بمقدار يوم ونصف وإكمالها في غضون 12 ساعة. كما شهد الربع الأول من العام تنفيذ النظام ما يبلغ 18500 طلب للخدمات المتعلقة بتأشيرات الإقامة، وهو ما يمثل حوالي 70 % من إجمالي طلبات العملاء.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يسلط هذا الإنجاز الضوء على رؤيتنا التي تركز على رضا عملائنا والتزامنا بدعم رحلة أعمالهم على الدوام، كما نأمل أن يقدم هذا النظام الدعم اللازم العملاء في تفعيل رخص أعمالهم بكل سهولة وسرعة في المستقبل القريب.

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