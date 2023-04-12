1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 440 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 320.23 مليون درهم و401 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 778.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 153.86 مليون درهم منها 17 رهنا لأراض بقيمة 19.73 مليون درهم و76 رهنا لفلل وشقق بقيمة 134.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 25.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.

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