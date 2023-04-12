1.2 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير بنمو 40.6%

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 1.215 تريليون درهم خلال شهر يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.6% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 864.7 مليار درهم منفذة خلال يناير 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال يناير الماضي بواقع 778.4 مليار درهم تحويلات بين البنوك و437.28 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 97.9 مليار درهم موزعة على 1.825 مليون شيك خلال يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.4% بالنسبة للقيمة وبارتفاع 1.53% بالنسبة للعدد مقارنة بشهر يناير 2022.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 14.036 مليار درهم، وتضمنت 14.03 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و36.5 ألف درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 16.994 مليار درهم خلال يناير الماضي، وشملت 16.987 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و6.31 مليون درهم بالعملات المعدنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز