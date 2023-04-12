50 % نمواً في أعمال "دي إكس بي لايف" خلال 2022

المصدر: وام

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واصلت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النجاح والتطوير خلال عام 2022، محققةً نموًّا قياسيًا في حجم أعمالها بنسبة 50 % مقارنةً بعام 2021.

وقدّمت دي إكس بي لايف خدماتها خلال العام إلى 432 فعالية منها 60 معرضًا و 37 مؤتمرًا؛ وعددًا من العملاء الجدد، بما في ذلك شركة بوينج العالمية ونيوم السعودية وأكثر من 80 دائرة حكومية ومؤسسة دولية؛ وامتدت عمليات دي إكس بي لايف، وتوسّعت في أسواق إقليمية ودولية جديدة شملت السعودية والبحرين وألمانيا وغيرها، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة رواجًا في المنطقة، كما نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كرائدة في تنظيم وإدارة الفعاليات، وكانت المقاول الرئيسي لأكثر من 50 معرضًا عالميًا.

وقال خالد الحمّادي، النائب الأول للرئيس لـ دي إكس بي لايف، إن دي إكس بي لايف، نجحت خلال 2022 في تحقيق نتائج غير مسبوقة من حيث عدد العملاء والمشاريع، فضلاً عن تعزيز التعاون مع جميع الدوائر والهيئات المعنية للمساهمة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة دبي في صناعة الفعاليات العالمية؛ مشيراً إلى مواصلة تطوير وتعزيز الإمكانات بهدف توطين صناعة الفعاليات عبر تشغيل المواطنين في جميع فرق العمل المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات وتصميم وتشييد منصّات العرض.

وبلغ عدد الفعاليات الخارجية والخاصة التي أقامتها "دي إكس بي لايف" في جميع أنحاء الإمارات 200 فعالية متنوّعة، بما في ذلك بطولة العالم للبادل وليالي حتا التاريخية وسوق الفريج، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والموسيقية، ومنها عالم دبي للرياضة وعالم مدهش ومهرجان دبي للكوميديا ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، من بين 12 فعالية جديدة قدّمت إليها خدماتها لأول مرة.

ووصل عدد منصّات العرض المبتكرة التي تم تصميمها وتشييدها خلال عام 2022 إلى 221 منصّة عرض، بمساحة إجمالية تزيد على 230,000 قدم مربع منها 33 في معرض جيتكس جلوبال، و25 في جلفود و25 في سوق السفر العربي ودبي العالمي للقوارب، والصحة العربي، وانترسيك، بخلاف مئات منصّات العرض الجاهزة.

كما توسّعت دي إكس بي لايف، خارجيًا معززةً تواجدها على المستوى العالمي، حيث شيّدت جناح عرض وكالة ناسا للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي أقيم في باريس، من بين 4 أجنحة عرض قامت بتصميمها وتشييدها لوكالة الفضاء الهندية ووكالة الإمارات للفضاء وشركة دوربيت للفضاء؛ كما أقامت جناح عرض شركة دبي العالمية في معرض أوتوميكانيكا بمدينة فرانكفورت الألمانية، بالإضافة إلى عدد من منصّات عرض لعملاء في دول الخليج والشرق الأوسط.

ونظمت دي إكس بي لايف، بالشراكة مع جمعية القهوة المتخصصة الدورة الأولى لمعرض عالم القهوة الذي شهد مشاركة أكثر من 1,000 شركة وعلامة تجارية، من 44 دولة.

وشهد عام 2022 إقامة خمس فعاليات مجتمعية، منها فعالية حصن الاتحاد 8 التي أقيمت في موقع إكسبو دبي، واجتذبت أكثر من 35 ألف شخص؛ وفازت دي إكس بي لايف بجائزة أفضل فعالية مجتمعية في حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2022، كما شهد 2022 إقامة 60 حفل زفاف و5 حفلات تخرّج، وتقديم خدمات الإنتاج المتكاملة إلى 26 حفلا موسيقيا وغنائيا منها 12 خلال معرض إكسبو 2020 دبي و 10 حفلات على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

ونجحت دي إكس بي لايف، في أن تُؤسس لنفسها شهرةً واسعةً في صناعة الفعاليات في دولة الإمارات، وامتدّ نشاطها إلى خارج الدولة أيضًا، حيث قامت بتصميم وتشييد مجموعة من أجنحة العرض المبتكرة في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا ومصر والسعودية وقطر والبحرين وجنوب أفريقيا والهند، وعدد من دول العالم.

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