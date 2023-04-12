5 شركات إماراتية ضمن أقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان )

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حلت 5 شركات إماراتية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط، وجاءت شركة «أوبتاسيا Optasia» بالمركز الثالث في القائمة وتخدم الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي العملاء في أكثر من 30 دولة، وتجاوز تقييمها حاجز المليار دولار.

وحلت شركة «تاببي Tabby» بالمركز الخامس، وهي توفر حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً لأربعة ملايين متسوق نشط في جميع أنحاء المنطقة، وحلت شركة «ثروة Sarwa» بالمركز الـ 16، وهي منصة تمويل استثماري وشخصي توفر مكاناً شاملاً لإدارة الأموال. لدى الشركة الناشئة أكثر من 180.000 مستخدم مسجل.

وجاءت شركة «تللر Telr» بالمركز 20 وتشمل خدماتها التجارة ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة وتمكن التجار من قبول المدفوعات الرقمية بأكثر من 120 عملة و 30 لغة، وحلت بوابة «طربوت» لمالكها ومؤسسها عبدالله المؤيد وهي منصة مصرفية مفتوحة تمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار من بناء منتجات وخدمات مالية متقدمة.

واعتمدت «فوربس» عدة معايير لإعداد القائمة منها: حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2022، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، وعدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو خلال العام الماضي، والتكنولوجيا والابتكار.

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