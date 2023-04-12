دبي الأولى إقليمياً والـ14 عالمياً على مؤشر المدن المبتكِرة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ14 على مستوى مدن العالم في مؤشر المدن المبتكِرة»، لعام 2023، الذي أعلنت نتائجه أمس مؤسسة «تو ثينك ناو»، الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار.

وسجلت دبي قفزة هائلة في ترتيبها العالمي على المؤشر، بلغت 15 مركزاً، إذ كان ترتيبها 29 عالمياً في الإصدار السابق للمؤشر، الذي صدر في 2021.

وبلغ رصيد دبي على المؤشر 52 من أصل 60 نقطة، بفارق 8 نقاط فقط عن طوكيو التي تصدرت المؤشر. وتساوت دبي في الرصيد مع ثلاث مدن أخرى، هي برلين، شيكاغو واستوكهولم، التي جاءت في المراكز من الـ11، إلى الـ13، على التوالي.

وكانت المراكز العشرة الأولى على المؤشر لهذا العام من نصيب طوكيو، لندن، نيويورك، باريس، سنغافورة، لوس أنجليس، بوسطن، سيئول، سان فرانسيسكو، وهيوستن، على التوالي.

وتفوقت دبي على كلٍ من تورنتو، ميونيخ، فيينا، سيدني، مدريد، أمستردام، سياتل، دالاس فورت ورث، ملبورن، مونتريال، أتلانتا، برشلونة، ميلانو، بكين، فانكوفر، كوبنهاغن، ميامي، وواشنطن العاصمة، والتي نالت المراكز من الـ15 إلى الـ32، على التوالي. وصُنفت دبي كمركز اتصال رئيسي «Nexus» للابتكار، وهو التصنيف الممنوح لأول 47 مدينة على المؤشر.

ويرصد المؤشر مستويات الابتكار في 500 مدينة، ويمنحها درجات استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم، التي تم تجميعها في 162 مؤشراً، أهمها:

وضع المدينة كعلامة تجارية معروفة على مستوى العالم، مستوى انتشار الأجهزة الذكية بين سكان المدينة، انتشار شبكة الإنترنت في المدينة، انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين السكان، علاقات المدينة بالمدن المجاورة، المسارات التجارية التي تربط المدينة بالعالم الخارجي، وغيرها.

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