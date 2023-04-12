28 مليار درهم المبيعات الربعية للشقق في 11 منطقة بدبي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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سجلت 11 منطقة في دبي مبيعات تجاوزت حاجز المليار درهم من الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتجاوزت قيمة إجمالي مبيعات هذه المناطق 28 مليار درهم، أي ما يشكل 66 % من مبيعات الشقق السكنية في كافة المناطق خلال هذه الفترة والتي بلغت 42.2 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحلت منطقة دبي كريك هاربور في المرتبة الأولى من حيث قيمة مبيعات الشقق السكنية، حيث سجلت 1734 صفقة بيع بقيمة 4.2 مليارات درهم، وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بـ3.9 مليارات درهم قيمة 2203 صفقات بيع، وحلت نخلة جميرا في المرتبة الثالثة بـ547 صفقة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

فيما حلت منطقة برج خليفة رابعاً بـ925 صفقة بقيمة 3.4 مليارات درهم، تلتها منطقة مرسى دبي خامساً بـ 427 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم. وسجلت منطقة قرية جميرا الدائرية 3204 صفقات بيع لشقق سكنية بقيمة 2.3 مليار درهم لتحتل بذلك المرتبة السادسة من حيث إجمالي المبيعات، مع تصدرها للمرتبة الأولى من حيث عدد صفقات بيع الشقق.

وجاءت منطقة دبي مارينا سابعاً بـ1016 صفقة بقيمة 2 مليار درهم، تلتها منطقة جزيرة 2 (جميرا باي) ثامناً بـ16 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، وفي المرتبة التاسعة جاءت «شوبا هارتلاند» بـ844 صفقة بقيمة 1.3 مليار درهم، واحتلت منطقة دبي هاربور المرتبة العاشرة بـ292 صفقة بقيمة 1.29 مليار درهم تلتها منطقة الوصل في المرتبة 11 بـ185 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم.

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