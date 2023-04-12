كازاخستان تلاحق قضائياً شركات نفطية كبيرة

المصدر: (أستانا - أف ب)

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أعلنت كازاخستان أمس أنها باشرت إجراءات تحكيم دولية في حق شركات نفطية كبيرة من بينها إكسون موبيل وشيفرون وشل بشأن حسم 16.5 مليار دولار من عائدات حقلين نفطيين.

وقال وزير الطاقة إن الحكومة «بدأت تحكيماً دولياً في حق الشركات المشغلة لحقلي كاراشاغاناك وكاشاغان»، مضيفاً أن «المبالغ هي 3.5 مليارات و13 مليار دولار».

ويدير حقل كاشاغان ببحر قزوين كونسورتيوم يضم مازموانيغاز وإني وإكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجي وتشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن وإنبيكس.

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