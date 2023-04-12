تعاون بين «جي 42» و«مايكروسوفت» لتسريع عمليات التحوّل الرقمي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جي 42 «G42» عن تعاون يجمعها مع مايكروسوفت لتطوير حلول ذكية مخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الحكومي، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الهائلة لسحابة مايكروسوفت ومنظومة شركائها، حيث ستتمكن منظمات الدولة عن طريق هذه الخطوة من تسخير هذه الحلول من أجل تلبية احتياجات المواطنين والعملاء على حد سواء.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر «G42»، سيكون بمقدور كلا المؤسستين الاستفادة من فرص تطوير الأعمال والتسويق المشتركة عبر مجموعة متنوعة من المجالات التي تغطيها «G42»، بما في ذلك الرعاية الصحية؛ والطاقة.

والتحول الرقمي للقطاع الحكومي؛ والخدمات المالية؛ والعمل المناخي؛ وغيرها من المجالات الأخرى. إذ ستعمل سحابة «G42» بشكل وثيق مع مايكروسوفت لتمكين تطوير الحلول المشتركة ونشرها بشكل آمن بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير التنظيمية.

حلول

وأكد نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات أن كل المؤسسات على مستوى العالم، وخصوصاً في القطاع الحكومي، تبحث بشكل متزايد عن حلول سحابية مخصصة تتيح خيارات أو ميزات من المرونة التي أصبحت أولوية قصوى لضمان تطور بيئة الأعمال والمؤسسات بشكل عام.

مشيراً أنه متفائل جداً بالنتائج الإيجابية التي ستحققها اتفاقية التعاون مع «G42» على صعيد دولة الإمارات، منوهاً إلى الميزات العديدة التي ستوفرها عملية دمج قدرات سحابة مايكروسوفت مع إمكانات سحابة «G42».

تحفيز

وقال كيريل إيفيموف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة «G42»: «نحرص على العمل عن كثب مع مايكروسوفت لخلق قيمة حقيقية مشتركة تساهم في خدمة عملاء كلا المؤسستين، بل والأهم من ذلك تحفيز عملية الابتكار وتقديم أفضل ميزات المرونة المطلوبة على مستوى المجتمع التقني لدولة الإمارات والمنطقة كافة.

وأود التنويه أن مجموعة حلولنا الواسعة التي طورناها بالتعاون مع عملائنا ستستفيد من النطاق العالمي لمنظومة مايكروسوفت الغنية، في حين بالوجه المقابل، ستنتفع مايكروسوفت من الخبرة الواسعة التي تمتلكها سحابة «G42» في إدارة العمليات والأعباء التشغيلية عبر مختلف القطاعات». وستعمل الشركتان في الأشهر المقبلة على الانتهاء من عمليات التطوير المطلوبة لضمان تحقيق الامتثال التنظيمي المنشود من أجل خدمة العملاء.

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