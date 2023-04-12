«بيت.كوم» و«يوجوف»: ثلثا رواد الأعمال في الإمارات يخططون لتعيين موظفين في السنة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

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كشف «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في استبيان جديد تم إجراؤه حول ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، عن أن ثلثي رواد الأعمال في الإمارات يخططون لتعيين موظفين خلال السنة المقبلة.

كما كشف عن أن أكثر من 6 من 10 مهنيين (62 %) في الإمارات يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو تأسيس شركتهم الخاصة إذا أتيحت لهم الفرصة. كما أظهرت نتائج الاستبيان بأن 56 % من الموظفين حالياً يفكرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، فيما صرح 24 % بأنهم حاولوا تأسيس عمل خاص بهم في الماضي.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاضنة لمجموعة من رواد الأعمال المتميزين بخبراتهم ومعارفهم الاستثنائية. ويهدف استبياننا الجديد للتعرف على وجهات نظرهم من أجل اكتشاف التحديات التي تواجههم.

وبالتالي تطوير حلول مخصصة لضمان نجاحهم ونمو أعمالهم مستقبلاً. ويلتزم بيت.كوم بدعم الجهود الهادفة لتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة، عبر تزويد الشركات الناشئة بفرصة التواصل مع مجموعة كبيرة من المهنيين المؤهلين، بالإضافة إلى تزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتمكينها من النجاح.

كما أظهر الاستبيان أن تحقيق الذات (49 %) وإمكانية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (47 %)، هما أهم الأسباب التي تدفع المهنيين لتفضيل العمل الخاص، يليهما إمكانية التأثير إيجاباً على المجتمع (43 %) والاستقلالية في إدارة الأعمال (41 %).

ويبدو أن الواقع لا يختلف كثيراً لدى الأشخاص الذين يديرون أعمالهم الخاصة، فعندما سُئل المجيبون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم التجارية، كانت الإجابات: تحقيق دخل أعلى (42 %) والاستقلالية في تحقيق الإنجازات (32 %).

على صعيد آخر، قال 26 % من المجيبين في الإمارات إنهم يفضلون العمل في الشركات، حيث تمثلت الأسباب الرئيسية لتفضيلهم في: الرغبة في تعلم مهارات جديدة (53 %) والدخل المنتظم (47 %) والاستقرار الوظيفي/‏‏الأمن الوظيفي (36 %).

منظومة ريادة الأعمال

ويشير الاستطلاع إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، في وقت يتطلع فيه العديد من رواد الأعمال لتطوير شركاتهم الناشئة وتأسيس شركات جديدة. وقد صرح ثلث المجيبين (33 %) بأنهم يمتلكون طموحات شخصية لتنمية أعمالهم على نحو أكبر في بلد إقامتهم، يليهم 23 % ممن يهدفون لتأسيس مجموعة شركات عالمية. في الواقع، يخطط 63 % من المجيبين في الإمارات لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

ويعتبر الحصول على رأس المال اللازم لتأسيس الأعمال (64 %) وبناء العلاقات مع الأشخاص المناسبين (41 %) وعدم انتظام العائدات (37 %) من أكثر التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم.

القطاعات الأكثر جذباً

تعتبر قطاعات الضيافة/‏‏الترفيه (10%)، وتكنولوجيا المعلومات/‏‏الإنترنت/‏‏التجارة الإلكترونية والعقارات/‏‏التطوير العقاري والسلع الاستهلاكية/‏‏السلع الاستهلاكية سريعة التداول (9 % لكل منها)، من أكثر القطاعات جاذبية لرواد الأعمال في الإمارات.

توجيه ودعم

يظهر الاستبيان الفوائد التي يقدمها مجال ريادة الأعمال للمجتمعات والاقتصاد ككل، حيث يُنظر إلى رواد الأعمال بشكل إيجابي للغاية في الإمارات، إذ يرى المجيبون أن رواد الأعمال يبحثون عن فرص جديدة بشكل مستمر (85 %) ويسهمون في خلق وظائف جديدة (86 %). ومن أهم النصائح التي قدمها المجيبون لتشجيع رواد الأعمال الناشئين هي عدم الخوف من الفشل (64 %).

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