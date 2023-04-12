تأجيل عمومية «الاتحاد العقارية» إلى 17 أبريل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي كان مقرراً انعقادها الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، إنه تم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاثنين الموافق 17 أبريل الجاري.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية ستناقش خلال اجتماعها استمرارية نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها، وذلك التزاماً لمتطلبات المادة رقم 309 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، بالإضافة لإعلام المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة عن أفعال الإدارة السابقة، ومناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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