سوق دبي يواصل مكاسبه ويصعد 0.95 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي 3.8 مليارات درهم. وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.95 %، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 3444.22 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.301 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 3.305 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و607.8 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 18.7 ألف صفقة شملت 430.8 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 249.54 مليون سهم في سوق دبي و181.27 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.4 مليار درهم بختام جلسات أمس توزعت بين 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و353.09 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وقاد سهم «أملاك» مكاسب 22 شركة بسوق دبي، وارتفع بنسبة 14.99 % بالحد الأقصى، مغلقاً عند 0.767 درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي من 604 مليارات درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 607.8 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وشهد سوق دبي المالي بختام الجلسة محافظة عدد من الأسهم على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «الاتحاد العقارية» الذي صعد 9.91 % و«مصرف عجمان» بارتفاع 7.33 % والخليج للملاحة 6.7 %، والعربية للطيران 2.36 %، وزاد إعمار العقارية 0.7 %، وإعمار للتطوير 0.36 %.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.12 % إلى مستوى 9510.98 نقاط.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 303.83 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 118.46 مليون درهم، ثم «أبوظبي للموانئ» بسيولة جاوزت 75.94 مليون درهم.

وارتفع «بنك رأس الخيمة الوطني» 5 %، و«إشراق للاستثمار» 2.61 %، و«الجرافات البحرية» 2.5 % و«برجيل القابضة» 2.39 %، و«أركان» 0.76%.

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