سحور رمضاني لغرفة رأس الخيمة يجمع الدبلوماسيين والشركاء الاستراتيجيين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة في منتجع موفنبييك جزيرة المرجان، عدداً من الدبلوماسيين من سفراء وقناصل الدول المعتمدين لدى الدولة، وكبار الشركاء الاستراتيجيين، في حفل سحور رمضاني.

حضور

حضر الحفل حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وعدد من مديري الدوائر المحلية بالإمارة، وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة ومسؤوليها، وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث رحبوا بالمدعوين الذين حرصوا على تلبية دعوة الغرفة، معربين عن سرورهم للمشاركة في حفل بهدف تعزيز العلاقات الودية بين السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين بالدولة.

علاقات متينة

وأكد النعيمي الحرص دوماً على بناء علاقات متينة قائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم، بهدف بناء جسور التفاهم الثقافي والاجتماعي والتجاري، وتعزيز العلاقات وإقامة شراكة استراتيجية معها في كل المجالات، فيما بين دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص وكل دول العالم.

لافتاً إلى أن حفل السحور الرمضاني يعد مناسبة لتعزيز العلاقات الودية بين السفراء والدوائر المحلية بإمارة رأس الخيمة، للتعبير عن التضامن والتعاون فيما بينهم. وقد سادت أجواء ودية بين أعضاء السلك الدبلوماسي، واختتم الحفل بصورة جماعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز