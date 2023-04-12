بنك دبي التجاري يطلق «بداياتي» لتنمية المواهب الإماراتية الشابة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك دبي التجاري، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، إطلاق برنامج «بداياتي»، والذي يهدف إلى تعزيز المواهب الإماراتية الشابة في القطاع المصرفي، حيث يشارك في البرنامج 51 متدرباً.

وتم تصميم برنامج بداياتي خصيصاً لخريجي الثانوية العامة الإماراتيين، ويمتد البرنامج 6 أشهر، ويهدف إلى توفير تدريب مكثف لـلمشاركين في البرنامج، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للتميز بالقطاع المصرفي. وأكد سلطان المحمود، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك دبي التجاري:

يعد برنامج بداياتي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتطوير المواهب الإماراتية، كما يظهر التزامنا الراسخ بتمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين. ونسعى من خلال الاستثمار في تنمية المواهب الشابة، إلى خلق جيل جديد في القطاع المصرفي ودعم احتياجات القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات.

وقالت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة: يسعدنا أن نزود المتدربين بالخبرات الضرورية والتأهيل اللازم، ودعمهم لمساعدتهم على بناء قدراتهم.

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