«شيميرا» و«هيريس» تطلقان شركة للاستثمار بالعلامات الفاخرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت أمس شركة شيميرا أبوظبي و«هيريس» كابيتال عن شراكتهما في تأسيس شركة «شيمهيريس» القابضة للاستثمارات بالمناصفة بينهما، وهي استثمار مشترك يهدف إلى ضخ رأس المال للاستحواذ على العلامات التجارية وتطويرها، وذلك في مختلف دول أوروبا، مع التركيز على إيطاليا ابتداءً.

وكذلك فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة. وحرصاً من شيمهيريس على تحقيق نمو سريع، فقد استحوذت على حصة الأغلبية في شركة «زاجاتو» الإيطالية الشهيرة بتصميم هياكل السيارات منذ 1919. كما استحوذت «شيمهيريس» على 100% من حصص شركة «فيونيه» الفرنسية في مجال الأزياء، والتي أسستها مصممة الأزياء العالمية مادلين فيونيه عام 1912.

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