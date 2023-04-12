جمارك دبي: 100 % إنجاز المعاملات عبر البرامج والأنظمة التقنية المتطورة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمارك دبي في إطار الاحتفاء بشهر رمضان المبارك، وضمن جهودها لتعزيز التواصل مع العملاء، حفل سحور رمضاني لعملائها في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وفريق القيادة بالدائرة.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال أحمد محبوب مصبح إن جمارك دبي تعمل على توفير تسهيلات مميزة وخدمات جمركية مبتكرة وذكية لعملائها لدعم أعمالهم وتقليص الوقت والكلفة عليهم، حيث تشير مؤشرات الربع الأول إلى أن ما يقارب من 100 % من المعاملات الجمركية أنجزت عن طريق برامج وأنظمة الدائرة التقنية المتطورة.

وأضاف: سعداء بلقاء عملائنا وشركائنا في مسيرة النجاح والتميز في ملتقى السحور الرمضاني الذي تحرص جمارك دبي على تنظيمه كل عام، والذي يعكس عمق الترابط والتعاون بين دائرة جمارك دبي وعملائها، ويأتي ضمن برامج جمارك دبي المجتمعية والثقافية التي تهدف إلى ترسيخ التواصل والمبادئ القائمة على التسامح، وتعزيز التراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

محاضرة دينية

وتخلل اللقاء محاضرة دينية باللغتين العربية والإنجليزية ألقاها فضيلة الشيخ محمد عيد المهيري واعظ أول بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت عنوان «التسامح». وأعرب عملاء الدائرة عن تقديرهم لفريق القيادة في جمارك دبي، والذي يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع العملاء ومسؤولي الدائرة كأسرة واحدة، وذلك خلال تبادل أطراف الحديث مع المدير العام لجمارك دبي الذي حرص على الاستماع إلى العملاء في جلسة ودية يسودها روح التعاون والنجاح المشترك.

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