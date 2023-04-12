«سوق أبوظبي» يتعاون مع «المشرق» لوصول فوري للعملاء إلى عمليات التداول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية شراكة مع المشرق، لتزويد عملاء البنك بوصول فوري للتداول في السوق.

وتضمنت الشراكة إبرام مذكرة تفاهم مع المشرق واتفاقية وصول ومعالجة مع شركة «المشرق للأوراق المالية» بهدف تبسيط إجراءات عملية الانضمام الرقمي لعملاء المشرق، بغية تمكينهم من الحصول على رقم مستثمر بشكل فوري.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لسوق أبوظبي: تدعم هذه الشراكات تسهيل الوصول إلى فرص النمو المميزة التي يقدمها السوق للمستثمرين في إطار مبتكر يتسم بالديناميكية والشفافية.

وقال علاء الدين الديسي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشرق الذهبي في المشرق: هذه الشراكة تسهم في دفع عجلة النمو في أسواق المال.

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