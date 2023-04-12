61 % في الإمارات على استعداد لدفع المزيد مقابل السفر المستدام

المصدر: دبي- البيان

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أصبح مفهوم الاستدامة أحد الاعتبارات ذات الأهمية المتزايدة في قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط، لا سيما في الإمارات.

حيث قال 61% من السكان إنهم على استعداد لدفع أموال أكثر مقابل القيام بتجارب سياحية أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة ومستدامة.

وستمثل الاتجاهات والفرص في قطاع السفر الفاخر أبرز المحاور الرئيسية خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، التي ستقام في الفترة من 1 - 4 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً للورقة البيضاء الصادرة عن موقع يوجوف العالمي للسفر والسياحة 2023: السفر الفاخر بعد فترة الجائحة، فقد أقام واحد من كل 10 مستهلكين في أماكن إقامة فاخرة صديقة للبيئة ومستدامة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص بين المسافرين ذوي الدخل المرتفع الذين زادت إقاماتهم الفندقية الفاخرة المستدامة بنسبة 50 % خلال نفس الفترة.

رحلات استكشافية

تصدرت الإمارات التصنيف العالمي من حيث القيمة المخصصة للرحلات الاستكشافية، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي المستطلعين (58%) بأن السفر أصبح أكثر أهمية بالنسبة لهم منذ تفشي جائحة كوفيد -19، أما بما يتعلق بأولويات السفر الفاخر فإن ربع سكان الإمارات يبحثون عن القيام بتجارب الترفيه المميزة، بينما يركز 19% بشكل أكبر على الإقامة عالية الجودة عند حجز الرحلات.

تزداد شهية المستهلكين أيضاً للقيام بالرحلات الاستكشافية الأصيلة في هذا القطاع، بالإضافة إلى السفر الفاخر المستدام.

حيث بحث أكثر من نصف (51%) السياح الأثرياء عن القيام بتجارب سفر أكثر جدوى منذ بداية تفشي الجائحة، وأكثر من ربعهم (27%) على استعداد لدفع المزيد من الأموال مقابل الإقامة في الفلل والشاليهات المنعزلة، إذ تتزامن هذه الأرقام مع النمو في صناعة السفر في الخليج.

السفر الفاخر

وسيسلط سوق السفر الضوء خلال جلساته على قطاع السفر الفاخر، حيث تجتمع أسماء بارزة من جميع أنحاء القطاع في دبي لمناقشة أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص المتعلقة بالرفاهية خلال الجلسة التي تحمل عنوان: الرفاهية المستدامة: بأي تكلفة؟، والتي سيديرها جو مورتيمر، محرر مجلة Destinations of the World News وتضم نخبة من المتحدثين أبرزهم:

أمير جولبارغ، نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ماينور، كانديس ديكروز، نائب الرئيس للعلامات التجارية الفاخرة في ماريوت الدولية، كما ستناقش نادية إبراهيم، عضو مجلس الإدارة في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، موضوعات أبرزها الأثر البيئي للضيافة الفاخرة.

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