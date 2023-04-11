صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في عام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024.

وقدر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين في الدولة لتصل إلى 3.4% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2% في 2024.

ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7 في المائة في العام 2024.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2.9 في المائة في 2023، ترتفع إلى 3.5 في المائة في 2024، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بنسبة 3.9 في المائة في 2023 و4 في المائة في 2024.

وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 في المائة في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.4 في المائة في 2023 و1.8 في المائة في 2024.

وأشار التقرير إلى أن النمو المتوقع لاقتصاد الكويت يقدر بنسبة 0.9 في المائة في 2023 و2.7 في المائة في 2024، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.7 في المائة في 2023 و5.2 في المائة في 2024.

وقدر تقرير صندوق النقد الدولي النمو المتوقع للبلدان النامية منخفضة الدخل بنسبة 4.7 في المائة بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع إلى 5.4 في المائة في العام القادم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز