6.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 6.3 مليارات درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 457 مبايعة بقيمة 5.96 مليارات درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 4.78 مليارات درهم و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليارات درهم في منطقة مقطرة تليها مبايعة بقيمة 631 مليون درهم في منطقة الليان1 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أبو هيل.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 76 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 334.39 مليون درهم منها 18 رهنا للأراضي بقيمة 114.11 مليون درهم و59 رهنا للفلل والشقق بقيمة 220.28 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 58 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 61.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.

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