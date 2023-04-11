مسعود شريف: ارتفاع التوطين في «اتصالات من &e» لمستويات غير مسبوقة

المصدر: البيان

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في حوار موسع مع صحيفة "البيان"، أكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e أن التوطين يمثِّل هدفًا لا تحيد عنه الشركة في إطار رؤيتها لبناء المستقبل الرقمي، مشيراً إلى أن نسبة التوطين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة؛ لتصل إلى 53%، والتي تعد الأعلى ضمن فئتها في الإمارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e أن تحقيق أهداف التوطين يأتي انسجاماً مع دور الشركة المتأصل في إتاحة الفرص للكوادر الإماراتية للمشاركة في رحلة التحول الرقمي وريادة الإمارات إقليميًا وعالميًا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. مشيراً إلى أن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة بلغت 56% بينما بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات في الشركة 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة، بما يعزز حضور وتمكين المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا. ويدعم سعي الشركة لتحقيق التكافؤ والتنوع الوظيفي. ووفرت الشركة برنامج "العمل من أي مكان" لتتيح للموظفات الإماراتيات في مراكز الاتصال العمل عن بُعد سعياً لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية خصوصًا للأم العاملة.

وأكد مسعود م. شريف محمود أن هذه الأرقام تعكس جدّية اتصالات في استقطاب ورعاية المواهب الوطنية، والحفاظ على أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز بكل الطرق الممكنة وفي مختلف المواقع، ونثق تمام الثقة في أن المؤسسات والشركات التي تحرص على تمكين الموظفين بأدوات التطور، وتدعم مسيرتهم المهنية بما يتناسب مع رؤيتهم وإمكاناتهم، مع توفير الإرشاد المهني وترسيخ عقلية النمو وتوفير بيئة العمل الإيجابية القائمة على الثقة والتقدير، بما يعزّز قدرات الكادر الوظيفي، ستكون -بلا شك- قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وشدد على حرض الشركة على تمكين أبناء الدولة وضمان تواجدهم الفعّال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يبرهن يومًا تلو يوم أهميته المتزايدة في تحويل نماذج قطاعات الأعمال وأنماط الحياة للأفراد نحو الأفضل. ونفخر في إطار شراكتنا مع (نافس)، التي تهدف إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة وفق جدول زمني مدروس، بانضمام أكثر من 140 من الكوادر الإماراتية الطموحة في مراكز التجزئة ومركز الاتصال التابعة للشركة سعيًا للمشاركة في رحلة التحول والتمكين المدعم بالتكنولوجيا حتى الآن. كما نعمل حاليًا على توفير أكثر من 100 فرصة عمل إضافية لمواطني الدولة في أقسام التقنية وتكنولوجيا المعلومات، كدفعة ثانية في خطة الاستقطاب الشاملة لمذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

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