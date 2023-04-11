2.7 مليار درهم مبيعات 1258 صفقة عقارات فندقية في دبي بالربع الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجلت العقارات الفندقية في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 1258 صفقة بيع، بقيمة فاقت 2.7 مليار درهم، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية خلال أول 3 أشهر 768 صفقة بيع لشقق فندقية، بقيمة 2 مليار درهم، شملت 236 صفقة بيع لشقق على الخريطة، بقيمة 518 مليون درهم، بالإضافة إلى 532 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة، بقيمة 1.5 مليار درهم.

وفيما يتعلق بقائمة أغلى الشقق الفندقية المباعة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد تصدرتها صفقة بيع بقيمة 47.5 مليون درهم لشقة فندقية مكونة من خمس غرف في مبنى «جميرا غيت للشقق الفندقية»، تلتها صفقة بقيمة 44 مليون درهم، وأخرى بقيمة 40 مليون درهم لشقتين في «ذا آدرس ريزيدنسز سكاي فيو».

واستحوذت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى على الحصة الأكبر من مبيعات الشقق الفندقية في دبي، خلال هذه الفترة، حيث سجلت 179 صفقة بيع، بقيمة 889.2 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 106 صفقات، بقيمة 256.5 مليون درهم، وجاءت منطقة زعبيل الأولى في المرتبة لثالثة بـ 33 صفقة، بقيمة 194.3 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 490 صفقة بيع لغرف فندقية، بقيمة 730.7 مليون درهم، شملت 332 صفقة بيع على الخريطة لغرف فندقية في منشآت تحت الإنشاء بقيمة 528.4 مليون درهم، بالإضافة إلى 158 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة، بقيمة 202.2 مليون درهم.

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