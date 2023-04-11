مسعود شريف : تطور الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة لعملاء اتصالات

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e» أن الشركة تتبنى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للعملاء، وفق توجهات رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي كانت من أوائل الدول في إطلاق استراتيجية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفي هذا الاتجاه قمنا برفع مستوى المساعد الافتراضي، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عمليات رعاية العملاء، وإطلاق قناة WhatsApp الخاصة بنا، مما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تحسينات ملحوظة في معدلات الإنجاز الشامل وتقييمات الاستحسان، والأهم أيضاً هو دمج تطبيق الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass في قنواتنا الرقمية.

كما تم توسيع تطبيقات أتمتة عمليات الروبوتات، التي تهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة، عبر أكثر من 40 مليون تفاعل، وذلك بفضل نشر أكثر من 374 روبوتاً لمعالجة الحالات في خدمة العملاء ومبيعات المستهلكين، مع تركيز قوي على الخدمة الذاتية؛ حيث تم افتتاح أكثر من 80 متجراً للخدمة الذاتية على مستوى الدولة.

كما واصلت الشركة المشاركة في جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى تبني هذه التقنية وتوفيرها للمواهب الإماراتية؛ لما أثبتته المرحلة الراهنة من ضرورة إتقان العلوم والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في صياغة المستقبل، علاوة على الاستفادة من الفرص، التي ستوفرها هذه التقنية، ومعالجة التحديات المرتبطة بها.

وقمنا بالتعاون مع مايكروسوفت لدمج لتقنية GPT من مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure OpenAI، ضمن عملياتنا الداخلية، للاستفادة من قدرات تقنية GPT، ضمن خدمات أزور للذكاء الاصطناعي، لتعزيز تجربة العملاء، وتطوير المنتجات، مما يمثل خطوة مهمة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي AI في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

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ـــ اتصالات من &e حافظت على رِيادتها داخل سوق الاتصالات في ظل ظروف استثنائية

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