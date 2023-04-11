11 ملياراً مكاسب الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قوية أمس، في أولى جلسات الأسبوع، حيث ربحت قيمتها السوقية 11 مليار درهم. وصعد سوق دبي بنسبة 0.04 % محققاً 3411.8 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 3.3 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و604.06 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 13.06 ألف صفقة شملت 253.6 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 111.26 مليون سهم في سوق دبي و142.34 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.16 مليار درهم بختام جلسات أمس توزعت بين 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي و153.2 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي بختام الجلسات محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «تيكوم» الذي صعد بحوالي 3.4% و«ديار للتطوير» بارتفاع 3.12 % والإمارات للمرطبات 1.6%، واكتتاب القابضة 8.25%، ومصرف عجمان 0.67%، ودبي الإسلامي 0.57%.

وعاودت الشركات القيادية في المرافق والعقار نشاطها مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، منها شركة «ديوا» الذي ارتفع سهمها بنسبة 0.82 %، واستحوذ على الحصة الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 26.33 مليون درهم، وصعد سهم «إعمار العقارية» 0.18%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.39% إلى مستوى 9499.2 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 295.07 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 136.99 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 68 مليون درهم.

وارتفع غذاء القابضة 14.97% بالحد الأقصى للسهم، والجرافات البحرية 5.54%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.22%، وأدنوك للحفر 3.19%، وفيرتيغلوب 0.74%، وملتيبلاي 0.63%.

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