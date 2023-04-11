أداء قوي للعقارات السكنية الفاخرة بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تداولات بقيمة 14.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، بناء على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو ما يعكس حجم سوق العقارات الفاخرة في الربع الأول البالغة نسبته 21.7% من إجمالي سوق العقارات السكنية في دبي.

وأخذت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي بعين الاعتبار تداولات سوق العقارات الفاخرة في مناطق البراري ووسط مدينة دبي ودبي هيلز استيت وتلال الإمارات وجميرا باي وجزر جميرا ونخلة جميرا، حيث شهد متوسط سعر القدم المربعة للعقارات الفاخرة نمواً بالقيمة الرأسمالية بنسبة 21.07% إلى 3373 درهماً، وبلغ متوسط سعر العقارات الرئيسية 25.2 مليون درهم بزيادة قدرها 27.49% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

واستمرت المناطق الرئيسية الأخرى في تحقيق نمو إيجابي في حجم المبيعات على أساس ربع سنوي حيث سجلت جميرا باي (220% عند 2.05 مليار درهم) البراري (167.53% عند 926 مليون درهم)، وسط مدينة دبي (48.78% عند 3.4 مليارات درهم) وتلال الإمارات (11.62% عند 613.6 مليون درهم)، فيما شهدت نخلة جميرا زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 17.26% على أساس ربع سنوي إلى 9.5 ملايين درهم، مستفيدة من مبيعات التي بلغت 5.7 مليارات درهم للعقارات الفاخرة.

وقال كريس وايتهيد، المدير الشريك في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: «بالانتقال إلى الربع الثاني من عام 2023، نشهد استمراراً في التداولات العقارية السكنية ذات الحجم الكبير ضمن قطاع العقارات الفاخرة، حيث تستمر بشكل أساسي بناء على أسلوب الحياة الراهن والتغيرات التي تشهدها الثروات من المشترين الأوروبيين الوافدين والاتجاه المتزايد مؤخراً من المستثمرين المؤسسيين، وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العقارات الفاخرة الجاهزة للتسليم منخفضة العرض، وسيحدد البائعون الأسعار ويضمنون الاتجاه الإيجابي المطلوب لدفع المنطقة خلال أشهر الصيف البطيئة».

سوق العقارات الفاخرة

في سوق العقارات الفاخرة، تم بيع 1584 وحدة بإجمالي 9.8 مليارات درهم، ما يجعلها 66% من إجمالي حجم السوق الرئيسي، وكانت المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم لمبيعات الشقق الفاخرة هي نخلة جميرا (3.7 مليارات درهم) ووسط مدينة دبي (3.4 مليارات درهم) وجميرا باي (1.8 مليار درهم). كما يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الفاخرة 28.4 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.62% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، تغطي مساحة مبنية تقدر بـ 5379 قدماً مربعة. شكلت المبيعات الفاخرة على الخارطة 70% من جميع الوحدات السكنية المباعة في الربع الأول من عام 2023.

سوق الفلل الفاخرة

وفي سوق الفلل الفاخرة، تم بيع 294 فيلا بإجمالي 5.6 مليارات درهم، وكانت المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للفلل الفاخرة هي نخلة جميرا (1.9 مليار درهم) ودبي هيلز استيت (1.6 مليار درهم) والبراري (926 مليون درهم). يبلغ متوسط تكلفة الفيلا الفاخرة 36.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 37.2% على أساس ربع سنوي. قفز متوسط السعر للقدم المربع للفيلات الفاخرة بنسبة 53.15% على أساس ربع سنوي إلى 3547 درهماً /‏‏‏ قدم مربع. 88% من مبيعات سوق الفلل الممتازة كانت في السوق السكنية الثانوية.

جميرا باي

وبلغ متوسط السعر الأعلى في جميرا باي عند 10594 درهماً للقدم المربعة ومتوسط سعر العقار 93.3 مليون درهم، على الرغم من بيع 22 وحدة فقط في الربع الأول من عام 2023. كما تم بيع الشقق في جميرا باي بمتوسط 91.2 مليون درهم وتقع أغلبها في بولغاري لايتهاوس وبولغاري ريزورتس آند ريزدنسز، حيث احتلت أيضاً المرتبة الأولى في قائمة التداولات الأغلى بقيمة 410 ملايين درهم. أربع من أفضل عشر معاملات مسجلة في جميرا باي. وفي أعقاب هذه النتائج كان سعر القدم المربع هو الأعلى في نخلة جميرا (3106 دراهم للقدم المربع) وتلال الإمارات (2396 درهماً للقدم المربع)، وارتفع حجم مبيعات جميرا باي أيضاً بنسبة 220% على أساس ربع سنوي.

البراري يتقدم

مع زيادة حجم المبيعات بنسبة 220% في السوق الثانوية للعقارات الفاخرة إلى 552 مليون درهم، أثبتت منطقة البراري أنها المنطقة الأكثر رواجاً للشراء في السوق الثانوية، يليها وسط مدينة دبي (زيادة بنسبة 16.82% بقيمة 1.1 مليار درهم) وتلال الإمارات (11.6% بسعر 613 مليون درهم).

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