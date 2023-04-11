غرفة أبوظبي تكرّم شركاءها الإعلاميين

المصدر: أبوظبي – وام

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كرّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شركاءها الإعلاميين، لمساهماتهم الفعالة في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تتبناها لدعم القطاع الخاص وتشجيع أنشطته الاقتصادية.

وسلَّم عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي الدروع التذكارية وشهادات التقدير لممثلي وسائل الإعلام المشاركين، وذلك لكل من «مكتب أبوظبي الإعلامي و«أبوظبي للإعلام» ووكالة أنباء الإمارات «وام» وصحف الاتحاد والإمارات اليوم والبيان والخليج والوطن وجلف نيوز وصحيفة ذا ناشونال.

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