98.9 ألف رحلة للناقلات الوطنية في الربع الأول بنمو 33.7 %

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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شغّلت الناقلات الوطنية - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي - نحو 98926 رحلة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 33.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 73992 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى العام الجاري كان أقل بنحو 8370 رحلة من مستويات ما قبل الجائحة عندما شغلت الناقلات نحو 107296 رحلة في الربع الأول 2019.



مارس الأنشط



وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال مارس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات نحو 34306 رحلات بنمو 28.8 % مقارنة مع 26634 رحلة شغلتها الناقلات الوطنية خلال مارس 2022 و36857 رحلة شغلتها الناقلات في مارس 2019.



ووفقاً لتقرير المؤسسة، شغلت طيران الإمارات 38667 رحلة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ30068 رحلة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بنمو 28.5 %، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 19349 رحلة في الربع الأول 2022 إلى 25975 رحلة في الربع الأول 2023 بنمو 34.2 %، وبزيادة 5616 رحلة عن الربع الأول 2019 ما قبل الجائحة.



وارتفع عدد رحلات شركة الاتحاد للطيران بنسبة 39.9 % ليصل إلى 14120 رحلة في الربع الأول 2023 مقارنة بـ10091 رحلة في الربع الأول 2022، فيما زاد عدد رحلات العربية للطيران بنسبة 30.5 % ليصل إلى 16964 رحلة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ12993 رحلة في الفترة نفسها من العام 2022، وارتفع عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي من 1491 رحلة إلى 3200 رحلة في الربع الأول من العام الجاري.



وأظهرت البيانات أن شركة طيران فلاي دبي والعربية للطيران تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة من حيث عدد الرحلات في حين أن طيران الإمارات والاتحاد للطيران تسجل مستويات نمو قوية في عدد رحلاتها، الأمر الذي يجعلها قريبة جداً من الوصول لمستويات 2019 في حال واصلت على نفس المسار التصاعدي الحالي. ونجحت الناقلات الوطنية في التكيف مع التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، لتتفوق على العديد من الشركات العالمية من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين.



وأظهرت بيانات المؤسسة استحواذ الناقلات الوطنية على نحو 74 % من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الجوية عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.



وجهات



وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران، و114 وجهة لفلاي دبي، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مختلف مراكز عملياتها.



ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش في الأعوام القادمة مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات، بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح إكسبو 2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة «COP 28» في نوفمبر المقبل.

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