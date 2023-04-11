«&e» تستحوذ على الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «&e»، أمس، توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة «أوبر تكنولوجيز» تستحوذ على أساسها على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، فيما ستبقى أعمال شركة كريم الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة «أوبر» ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة كريم للعملاء على التطبيق الحالي. ومن خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) أصبحت «e&» المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، جنباً إلى جنب مع «أوبر» وجميع مؤسسي «كريم». وإتمام الصفقة يبقى خاضعاً للموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة، والإجراءات الإدارية.

12 خدمة

ويقدم التطبيق للعملاء أكثر من 12 خدمة بما في ذلك خدمات توصيل الطعام والبقالة، والـmicro-mobility، والدفع الإلكتروني، ومجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى مثل تنظيف المنازل، وتأجير السيارات، وغسيل الملابس. وتقدم كريم خدماتها في 10 دول بمناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

ومع هذا الاستثمار الجديد، تسعى Careem لتحقيق رؤيتها الطموحة لإنشاء أول تطبيق شامل «everything app»، والذي من شأنه أن يخدم العملاء في منطقة الشرق الأوسط. وسيشمل ذلك تعزيز نطاق خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وخدمات التكنولوجيا المالية، وبرنامج الاشتراك كريم بلس في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على إضافة المزيد من خدمات الشركاء إلى التطبيق

ويتوافق هذا الاستثمار مع الاستراتيجية الطموحة لـ«e&»، والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في دعم تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية، كما سيمنح هذا الاستثمار «e&» فرصة الوصول إلى العديد من القطاعات الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، والتوسع في مناطق ودول جديدة، كما ستعمل «&e» على توظيف «كريم سوبر آب» في تعزيز نمو خدماتها الرقمية للمستهلكين، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية من &e money التابعة لــ&e الحياة، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية تطبيق «كريم سوبر آب»، من خلال توفير عروض خدمات مالية قوية من &e money.

وتقدم «&e» اليوم خدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة لأكثر من 163 مليون مشترك منتشرين في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ«&e»: يعتبر تطبيق «كريم سوبر آب» بمثابة تطبيق رقمي تطور طبيعياً من خلال إنشاء شبكة سريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام والبقالة، ومنصة موثوقة للشركات الناشئة في سعيها لتحقيق طموحاتها في التوسع. والرؤية المشتركة بين «&e» وشركة كريم هي بالتأكيد رؤية داعمة لتحقيق طموحات وتطلعات كلا الطرفين. وإنني على ثقة بأننا سنكون قادرين معاً على تعزيز دورنا في مختلف الأسواق التي نتواجد فيها، لا سيما من خلال توفير حلول وخدمات رقمية رائدة ومبتكرة تلبي حاجات ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية.

وقال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Uber، نرحب بانضمام «&e»، وحريصون في هذه المرحلة على تطوير التطبيق بالشكل الذي يمكننا من تقديم المزيد من الخدمات والحلول لملايين الأشخاص في هذا الجزء من العالم سريع الحركة والتطور. ونحن متحمسون بالتأكيد لرؤية التأثير الذي ستحدثه منصة كريم على هذه المنطقة خلال العقد القادم وما بعده».

من ناحيته، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لــ&e الحياة: سنعمل على توظيف إمكانياتنا الحالية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والوسائط المتعددة، إلى جانب خدمات شركة كريم وانتشارها الواسع في المنطقة في تحقيق رؤيتنا المشتركة في تمكين تطبيق «كريم سوبر آب» من تعزيز مكانته وريادته الإقليمية. اليوم ومن خلال هذه الشراكة بين «&e» وشركة كريم، وشركة أوبر، فإن فرصنا في وضع معايير جديدة لابتكار الخدمات والعروض الرقمية، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة كبيرة».

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Careem: تمكنت Uber خلال السنوات الثلاث الماضية من أن تكون شريكاً رائعاً، حيث قمنا معاً ومن خلال توفير قائمة من الخدمات والحلول بتسهيل حياة الناس وجعلها أكثر سلاسة.

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