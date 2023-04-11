ترتيبات لإدراج «إثمار القابضة» بسوق الأسهم

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت شركة «إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة» مع شركة «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» اتفاقية خدمات الاستشارات المالية والإدراج، والمساهمة كشريك استراتيجي لإدراج المجموعة كشركة مساهمة في سوق الأوراق المالية بالإمارات. وتنص الاتفاقية على تعيين شركة «بي اتش ام كابيتال» كمستشار مالي ومدير لعملية الطرح الخاص.

وقال علي الجبيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة إن الشركة تركز على بناء قيمة حقيقية لمستقبل الاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة.

وأضاف الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم والاستثمار في اقتصاد آمن وسريع النمو.

وشكر عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، مجلس إدارة مجموعة (إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة) على ثقتهم في اختيار بي اتش ام كابيتال كمستشار مالي، قائلاً: يسرنا أن نحظى بثقة شركة (إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة) في إدارة عملية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وإدارة عملية الطرح الخاص والإدراج في سوق الأوراق المالية المرتقب بإذن الله.

تمتلك مجموعة إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والتطوير العقاري، وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي.

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