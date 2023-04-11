مذكرة تفاهم لتسريع المبادرات الرقمية في قطاع الطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّعت شركة أڤيڤا للبرمجيات الصناعية والاستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة بتروفاك؛ المزود للخدمات في قطاع الطاقة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تتعاون أڤيڤا مع بتروفاك في التحول الرقمي والعمليات الشاملة لنظام سلسلة الإمداد، بما في ذلك فهرسة البيانات الهندسية، والمشتريات، والتحكم في المواد بالموقع، وتخطيط الأعمال الإنشائية. كما تدعم تحقيق أهداف الانبعاث الصفري لدى بتروفاك باستخدام حلول أڤيڤا الهندسية المستدامة.

وتتضمن الخطط إطلاق التعاون وجلسات التفكير التصميمي للحلول الجديدة وحالات الاستخدام، وأعمال التقييم الفني، واستراتيجية التنفيذ.

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