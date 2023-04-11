%2 نمواً متوقعاً لإنفاق المنطقة على التقنية 2023

المصدر: دبي - البيان

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تشير التقديرات إلى نمو متوقع للإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال 2023 ليصل إلى 175.5 مليار دولار، مقارنة مع 171.9 مليار دولار في 2022، وذلك وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن شركة «جارتنر» للأبحاث.

وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية حول العالم، فإن الدراسة رجّحت تسجيل نموّ في الإنفاق على تقنية المعلومات في جميع المناطق حول العالم خلال العام 2023. وتشير التوقّعات إلى اقتراب قطاع البرمجيات من تحقيق معدّل نمو عشري خلال العام الجاري في ظل حرص الشركات على تركيز إنفاقها لكسب مزايا تنافسية من خلال تعزيز الإنتاجية، والأتمتة، وغيرها من مبادرات التحوّل الرقمي التي تعتمد على البرمجيات. على العكس من ذلك، فإن قطاع الأجهزة مرشّح لتحقيق تراجع بمعدّل 5% خلال العام 2023، مع تأجيل العملاء قرارات الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وغياب الحافز للشراء.

وسيواصل قطاع خدمات تقنية المعلومات مسيرة النمو حتى العام 2024، مستفيداً إلى حد كبير من عروض قطاع البنية التحتية – كخدمة، والتي تشير التقديرات إلى اقترابها من تحقيق معدّل نمو يصل إلى 30% هذا العام.

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