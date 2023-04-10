الأسهم المحلية تستهل الأسبوع بمكاسب 11.6 مليار درهم

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11.6 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل سيطرت على المعنويات مع قرب إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها الفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.301 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و604 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.16 مليار درهم موزعة بواقع مليار درهم في سوق أبوظبي و153.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 253.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 13 ألف صفقة. -سوق أبوظبي.

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.39 في المائة أو ما يعادل 37.5 نقطة ليغلق عند 9499.2 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.43 في المائة أو ما يوازي 40.36 نقطة ليقفل عند 9367.44 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 4.22 في المائة و"أدنوك للحفر" 3.12 في المائة و"أدنوك للغاز" 3.2 في المائة و"أغذية" 2.33 في المائة و"أبوظبي التجاري" 2.29 في المائة و"موانئ أبوظبي" 0.96 في المائة و"فيرتيغلوب" 0.74 في المائة و"ملتيبلاي" 0.63 في المائة و"طاقة" 0.31 في المائة.

وصعد "أي آند – اتصالات سابقاً" بنسبة 0.87 في المائة مع إعلان الشركة توقيعها اتفاقية ملزمة مع "أوبر تكنولجيز" تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق "كريم"، باستثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 295.1 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 136.9 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 68.08 مليون درهم. -سوق دبي. صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.04 في المائة أو ما يعادل 1.29 نقطة ليغلق مستقراً عند مستوى 3411.8 نقطة مع صعود مؤشر القطاع العقاري بنسبة 0.71 في المائة والخدمات بنسبة 0.5 في المائة.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 0.57 في المائة و"إعمار العقارية" 0.18 في المائة و"إعمار للتطوير" 0.72 في المائة و"ديوا" 0.82 في المائة و"سوق دبي المالي" 0.77 في المائة و"سالك 0.35 في المائة و"تيكوم" 3.37 في المائة.

وتصدر "ديوا" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26.3 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 21.06 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" جاذباً أكثر من 19.6 مليون درهم.

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