«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق لأول مرة في رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن انطلاق الدورة الأولى من «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، الجمعة المقبل، 14 أبريل، وذلك ولأول مرة في شهر رمضان المبارك، بتخفيضات ضخمة عبر متاجر مختارة على شبكة الإنترنت، ولمدة 3 أيام، حتى الأحد 16 أبريل، بهدف تشجيع التسوّق الإلكتروني، وتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في دبي، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمتسوقين لشراء هدايا رمضان والعيد عبر الإنترنت، بأسعار مخفضة.

وتقدّم المؤسسة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، بعروض ترويجية مميزة، وتخفيضات تصل إلى 95 %، على مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة، والمنتجات المعروفة المشاركة في الحملة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حققت التجارة الإلكترونية في دبي نمواً متسارعاً على مدار السنوات القليلة الماضية، وتعد «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، مبادرة جديدة لدعم تجار التجزئة، وتلبية متطلبات المتسوقين عبر المنصات والقنوات الإلكترونية والرقمية المختلفة. وفي الوقت الذي نحرص فيه، عبر المهرجانات والفعاليات التي تتضمنها أجندة دبي السنوية لقطاع التجزئة، على تشجيع المتسوقين على زيارة المتاجر ومراكز التسوق في المدينة، فإننا نقدم تجربة متميزة عبر التسوق الإلكتروني، لتوفير خيارات أخرى للمتسوقين، وبما يدعم أيضاً التجار والشركاء، ويقدم فرصاً جديدة للمتسوقين للحصول على الصفقات والعروض المميزة».

وتشمل الصفقات المتميزة المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت، العديد من المنتجات، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل وملابس وأدوات العناية بالأطفال والأحذية والأكسسوارات، ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي وغيرها.

ويمكن التعرف إلى جميع العروض والعلامات التجارية المشاركة، والحصول على رمز ترويجي حصري، لمزيد من التخفيضات، مع فرصة الفوز بين ثلاثة فائزين بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.greatonlinesale.com.

وتشمل المتاجر والمواقع الإلكترونية المشاركة في التخفيضات الإلكترونية الكبرى:

- أناس

- «نون دوت كوم»

-«موقع أزاديا»

- موقع التسوق 6 ستريت

- مول الإمارات، «موم ستور»

- «ذا رد كاربت»

- «في للعطور»

- «كارفور»

- «فيرجن ميجا ستور»

- «جمبو»

-«لاكوست»

- «سنتربوينت»

- «بوما»

- موقع نمشي للأزياء

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