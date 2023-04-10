«ياب» تستعين بكفاءات وطنية للتوسع خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ياب» عن تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضواً في مجلسها الاستشاري بهدف التوسع في أعمالها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك البنا، وهو سفير سابق لدولة الإمارات في الهند، بوضع المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للشركة بهدف تعزيز النمو والتوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تول هيدج، مؤسس «ياب»: يسرنا الإعلان عن تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضواً في المجلس الاستشاري لشركتنا. وتتماشى هذه الخطوة مع المرحلة المميزة التي تمر بها الشركة من التوسع الاستراتيجي والنمو المستدام والتعيينات المهمة في المناصب الرئيسية، بالإضافة إلى التميز المستمر في تقديم المنتجات والخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع قدماً للاستفادة من خبرته الواسعة لتحقيق أهدافنا وتعزيز القيم المشتركة ومبادئ العمل الخاصة بالشركة.

وتولى الدكتور البنا خلال مسيرته المهنية في القطاع العام عدداً من المهام والمسؤوليات المتنوعة، ومنها إدارة الأقسام الرئيسية في العديد من المؤسسات والهيئات المهمة مثل غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة دبي للجودة واللجنة القضائية للإيجارات في حكومة دبي. وأصبح بعدها عضواً في العديد من المؤسسات الرائدة والمهمة، وشغل منصب مستشار في إكسبو دبي. وتشكل فترة عمله الاستثنائية في وزارة الخارجية الإماراتية بصفته سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى جمهورية الهند مثالاً على خبرته الدبلوماسية المميزة.

وتتكامل خبرة الدكتور البنا، التي اكتسبها بتوليه العديد من المناصب الدبلوماسية في مجالات متعددة، مع النطاق التشغيلي لشركة ياب والذي يشمل الهند ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما ساعد خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في نجاح العديد من المؤسسات والمبادرات، وذلك من خلال إتمام عمليات التفاوض وإبرام الصفقات المهمة ووضع الاستراتيجيات الناجحة وعقد الاتفاقيات. ويشكل انضمامه إلى شركة ياب إضافة مهمة تعزز الجهود الرامية إلى استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المنطقة والتوسع إلى خارج دبي.

من جهته، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: تتميز «ياب» بتطورها من الناحيتين التقنية والاستراتيجية، مما يمنحها الإمكانات اللازمة للاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة. وتتماشى الخطة التي تتبعها الشركة للتوسع في الشرق الأوسط مع منهجي في العمل، وذلك من خلال التركيز على توفير أفضل قيمة واعتماد التكنولوجيا والاهتمام بالعملاء والانسجام مع الرؤية الحكومية للنمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل.

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