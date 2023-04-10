"ديوا" : 4.77 مليارات درهم قيمة توزيعات الأرباح على المساهمين

المصدر: وام

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة في سوق دبي المالي، موافقة مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية اليوم، على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.77 مليارات درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 20 أبريل الجاري.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء المجلس و نسبة 91% من المساهمين.

بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 20 أبريل 2023 (مع آخر تاريخ استحقاق في 18 أبريل 2023)، تبلغ نسبة العائد خلال الإثني عشر شهراً التالية 6.3% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وبناءً على الإطار الزمني لفترة التسوية والذي يبلغ يومين، يجب أن يكون المساهم مقيداً في سجل أسهم الهيئة بتاريخ 18 أبريل 2023 للحصول على الأرباح.

وقال معالي مطر حميد الطاير : "بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قطباً عالميًا للاقتصاد الأخضر ورسخت دبي مكانتها مركزا للتجارة والمال والسياحة.. وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وساهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل دبي الحافل بالإنجازات، ورسخت مكانتها الريادية على المستوى العالمي لا سيما في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.. وفي عام 2022، حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة".

وأضاف : " تعكس إنجازاتنا نظام الحوكمة العالمي لهيئة كهرباء ومياه دبي والكفاءة والاستدامة والابتكار، وتدعم استراتيجيتنا للاقتصاد الدائري جهودنا المستمرة لتحسين استخدام الموارد وتعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستدامة، حيث نعتمد العديد من السياسات والخطط التي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة".

وتقدم بالشكر للمساهمين على دعمهم المستمر وثقتهم بهيئة كهرباء ومياه دبي وقال : “نؤكد مواصلة التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين لدينا.. وأتقدم بالشكر لفريق إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وموظفيها الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرارنا في تقديم خدماتنا وفق أعلى درجات الاعتمادية والكفاءة لمتعاملي الهيئة".

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير : "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق التميز والنمو المستدام انسجاماً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، واستضافة الدولة لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال العام الجاري، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة .. ونعمل أيضا على تحقيق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية".

وأضاف : " كان عام 2022 عاماً محورياً بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي حيث تحولت إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.. وقد حققت الهيئة نتائج قياسية في 2022، وارتفع هامش أرباحها الإجمالية والتشغيلية والصافية مقارنة بعام 2021ـ، وحققت صافي أرباح مُجَمَّعة بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 23% عن عام 2021. وكانت الهيئة قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليار درهم عن عام 2022، وقد تجاوزت الهيئة هذه القيمة بتوزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليار درهم..وتعكس هذه النتائج المتميزة نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها وفق نظام حوكمة عالمي المستوى، إضافة إلى التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية والابتكار وسعادة المتعاملين، فضلاً عن تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين".

وأضاف معالي سعيد الطاير: “مع استمرار نمو سكان دبي، يزداد الطلب على خدمات الكهرباء والمياه.. ففي عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 5.56% في الطلب على الطاقة وزيادة بنسبة 6.45% في الطلب على المياه مقارنة بعام 2021.. وتواكب هيئة كهرباء ومياه دبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى وتعمل على تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وقد رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية إلى 14,617 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون في اليوم من المياه المحلاة.. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى نحو 14.6% من القدرة الإجمالية، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050. وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز خدماتنا وضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة”.



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