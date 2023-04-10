560 مليار درهم ميزانية «المركزي» بنهاية يناير لأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: وام

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لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 560 مليار درهم في نهاية يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9% لتصل إلى 559.88 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 41.37 مليار درهم مقابل نحو 518.51 مليار درهم في يناير 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 239.65 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 189.54 مليار درهم، و103.95 مليارات درهم للودائع، و6.17 مليارات درهم للقروض والسلف، و20.57 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 250.39 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 165.71 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 122.97 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و15.84 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و4.97 مليارات درهم خصوم أخرى.

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