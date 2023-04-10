«إمباور» تبدأ تشغيل محطة بـ«دبي لاند»

المصدر: دبي- البيان

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باشرت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عمليات تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة تابعة لها في مدينة «دبي لاند» بطاقة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد.

وستخدم المحطة سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس» الذي يعد من بين الوجهات السكنية البارزة في المدينة، وتشمل خطط تطويره، إنشاء مرافق خدمية، مثل الحدائق الخضراء والمكتبات والمساجد والفنادق والمعاهد التعليمية والمرافق الطبية ومراكز التسوق المجتمعية، وسيصل عدد المباني الموصولة بالمحطة الجديدة في المنطقة إلى أكثر من 250 مبنى متعدد الاستخدامات.

وكانت المؤسسة المدرجة في سوق دبي المالي، منحت العام الماضي عقداً بقيمة 193 مليون درهم لتشييد وتجهيز معدات المحطة التي تنتمي للجيل الجديد من المحطات العصرية الصديقة للبيئة التي تعمل بمعايير وتقنيات عالمية.

افتتح المحطة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحضور فريق عمل «إمباور»، وقال: «حرصت المؤسسة على إنجاز المحطة بمواصفات عصرية وبزمن قياسي لم يتجاوز عاماً واحداً. وبرزت جهود فرق العمل الجبارة في مواصلتهم لزيادة معدلات الجودة والتنافس في تقديم الخدمة المميزة للعملاء وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى توسيع نطاق تقديم خدمات «إمباور» في الإمارة».

وشدد بن شعفار على حرص «إمباور» على النهوض بمهامها المحورية وتعزيز اقتصاد دبي ومواصلة تقديم خدمات تبريد مناطق عالية الجودة وصديقة للبيئة ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في حماية البيئة والموارد الطبيعية وخفض انبعاثات الكربون تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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