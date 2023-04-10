مجموعة مراكز التسوق تطلق «عيدية مذهلة لعيد لا ينسى»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، إطلاق حملة «عيدية مذهلة لعيد لاينسى» احتفالاً بعيد الفطر ابتداءً من 12 وحتى 22 أبريل.

وخلال فترة الحملة الترويجية يمكن للمتسوقين زيارة أي من المراكز التجارية المشاركة والتسوق بقيمة 200 درهم للحصول على فرصة للفوز بما يصل إلى 200000 درهم خلال السحوبات الرقمية. وكل ما على المتسوقين فعله هو تقديم إيصالات الشراء الخاصة بهم إلى مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري للتسجيل والحصول على قسيمة سحب رقمية.

تقام السحوبات خلال أيام العيد الثلاثة، وستمنح المجموعة خلال الحملة الترويجية جوائز نقدية لـ22 رابحاً محظوظاً. سيتم منح جائزة نقدية بقيمة 15.000 درهم لستة فائزين، في حين سيحصل ستة فائزين آخرين على 10.000 درهم لكل منهم. و10 فائزين سيحصلون على 5.000 درهم لكل منهم.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا أن نضيف البهجة والسعادة إلى حياة عملائنا من خلال حملة العيد الجديدة. في مجموعة مراكز التسوق في دبي، نلتزم برد الجميل لمجتمعنا من خلال حملاتنا، ومن خلال البناء على نجاحنا المستمر، نهدف إلى تقديم حملة عيد لا تنسى لعملائنا».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز البستان، مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، آرابيان سنتر، باي أفينيو، سنشري مول، دبي آوتليت مول، فيستيفال بلازا، مركز فيلانوفا المجتمعي، اتحاد مول، اللولو سيليكون سنترال، ند الحمر، مركز شروق المجتمعي، سوق سيرينا، مركز مُدن المجتمعي.

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