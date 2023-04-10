رسملة أسهم دبي تكسر حاجز 600 مليار درهم صعوداً

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت أسهم سوق دبي المالي ما يقارب 7.3 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي منذ مطلع أبريل الجاري، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين. ووفق رصد لـ «البيان»، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي من 595.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي وصولاً إلى 603.16 مليارات درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بفضل إدراج «الأنصاري للخدمات المالية»، ما أسهم في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

واجتذبت الأسهم المحلية منذ مطلع أبريل الجاري سيولة بنحو 6.74 مليارات درهم موزعة بواقع 5.47 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.27 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.49 مليار سهم عبر تنفيذ 78.25 ألف صفقة.

وسجلت أسهم 3 شركات أقوى أداء في سوق دبي المالي منذ مطلع أبريل الجاري، من حيث مستوى السيولة، مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعي المالية والعقار، وهي: «إعمار العقارية»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، التي استحوذت على 46.75 % من سيولة سوق دبي في جلسة الخميس، أولى جلسات إدراج الشركة، و«مصرف عجمان».

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي منذ مطلع أبريل الجاري أسهم الأنصاري للخدمات المالية 16.5 %، والوطنية الدولية القابضة 7 %، ومصرف عجمان 6 %، والإمارات للمرطبات 6 %، وزاد دبي للاستثمار 4 %، والخليج للملاحة 4 %.

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