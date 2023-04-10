بنوك الإمارات الثانية إقليمياً بالقيمة السوقية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أن بنوك الإمارات تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصارف المنطقة بالقيمة السوقية، ضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط بالقيمة السوقية لعام 2023، فيما بلغت القيمة السوقية لأكبر 50 بنكاً 548.1 مليار دولار.

وتصدر مصرف الراجحي السعودي القائمة، بقيمة 75 مليار دولار ليصبح أكبر بنك في المنطقة، يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني بـ56.4 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني في المركز الثالث بـ42.8 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بقيمة 42.4 مليار دولار.

وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكاً، تمثل حوالي 82 % من القائمة. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلاً بواقع 10 بنوك لكل منهما، وتشكل الدولتان 40 % من التصنيف.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار. ووصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لـ8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ7 مصارف من الكويت. وذكرت «فوربس» أن البنوك في المنطقة تدعم استثمارات التمويل المستدامة وتعمل على تأمين الصفقات لتعزيز استثمارات العملاء الموفرة للطاقة.

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