«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع البحرين وكوبا

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفوداً دبلوماسية رفيعة المستوى من مملكة البحرين وجمهورية كوبا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المعمول بها بالغرفة، في رعاية وخدمة مصالح أعضائها والقطاع الخاص على مستوى الإمارة، والدولة عموماً، إلى جانب التباحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية.

والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالسفير سعود حسن علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والمناطق الشمالية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية رفع مستوى التنسيق، لوضع برامج ومبادرات من شأنها تسليط الضوء وتعريف مجتمعي الأعمال في الشارقة والبحرين، بالفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، في الإطار الاستراتيجي الخليجي المشترك.

وفي سياق متصل، استقبل عبد الله سلطان العويس، نوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، حيث بحث الجانبان سبل تنمية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الشارقة وكوبا، كما ناقشوا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز آليات التواصل لتنظيم الزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين.

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