1839 شركة تنضم إلى «راكز» في الربع الأول 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن انضمام 1839 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها في الربع الأول من العالم الجاري، والتي تمثل نمواً بنسبة 122 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى انطلاقة استثنائية لراكز في عام 2023.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يسرنا الترحيب بـ 1839 شركة انضمت إلى مجتمع أعمالنا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعكس هذا العدد الهائل من الشركات الجديدة، التي اتخذت من «راكز» مقراً لأعمالها، مدى وضوح رؤيتنا المستقبلية، وجودة حلول الأعمال المبتكرة التي نوفرها، والتزامنا المستمر في تقديم الدعم للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام والأنواع، وتمثل قدرتنا على تعزيز مكانتنا التنافسية في مختلف مجالات الصناعة والأعمال، صورة حية للدعم الذي نقدمه لعملائنا، من خلال تلبية متطلباتهم في رحلة أعمالهم نحو النجاح.

وأضاف: لعبت بيئة الأعمال المُحفزة للاستثمارات براكز، وإجراءاتها المبسطة، دوراً بالغاً في جذب مستثمرين جدد من شتى أنحاء العالم إلى إمارة رأس الخيمة. وتنتمي نسبة كبيرة من الشركات الجديدة إلى الهند وباكستان والمملكة المتحدة وروسيا ومصر، ما يثبت قدرة الإمارة على جذب الاستثمارات العالمية، وفعالية بيئة الأعمال التي تتميز بها.

وأشار إلى أن «راكز» سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات التجارية، حيث بلغت نسبتها 41 % من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الأول، معززة بذلك مكانتها كوجهة جاذبة للتجار الذين يفضلون تأسيس أعمالهم، وتوسيع نطاقها في بيئة رأس الخيمة الداعمة للأعمال، وعلاوةً على الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التجارية، شهدت «راكز» نمواً في القطاعات الأخرى التي تحتضنها مثل الخدمات والتجارة الإلكترونية والإعلام، ما يعكس تنوع قطاعاتها وأنشطتها، ودورها البارز في تنوع المشهد الاقتصادي للإمارة.

وأردف جلاد: شهدت «راكز» نمواً بنسبة 107 % في عدد الشركات الصناعية المسجلة خلال العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتعمل هذه الشركات في أنشطة صناعية مختلفة، بما في ذلك تكرير وتصنيع الزيوت النباتية، وإنتاج منتجات الدواجن، وتصنيع البطاريات ذات الخلايا الرطبة، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وغيرها العديد من الأنشطة الصناعية.

وتابع: تضم «راكز» اليوم أكثر من 18 ألف شركة، تنتمي إلى فئات وأحجام متنوعة، تعمل في العديد من القطاعات، بدايةً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى الشركات الصناعية البارزة، والتي تزدهر في بيئة داعمة للأعمال ونابضة بالحيوية، وستواصل «راكز» التزامها في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة، كوجهة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، وسنستمر في تحسين خدماتنا ومرافقنا ومنتجاتنا، من أجل تلبية متطلبات الأعمال المتزايدة، وتمكين الشركات على نطاق أوسع من تحقيق أقصى إمكاناتهم، لدفعهم نحو النمو والازدهار.

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