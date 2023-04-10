«العربي المتحد» يصدر أدوات مالية غير قابلة للتحويل بـ 150 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد عن نجاح إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى (AT1) بمقدار 150 مليون دولار أمريكي، والتي تم اختتامها أخيراً من خلال اكتتاب خاص، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية للبنك، التي انعقدت بتاريخ 24 يناير الماضي، حيث سيسهم هذا الإصدار التاريخي في تعزيز كفاية رأس مال البنك ورفع نسبة رأس المال من الدرجة الأولى (AT1).

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد تعليقاً على نجاح الإصدار: «إننا سعداء جداً بنجاح إصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى (AT1)، وأتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع المساهمين على دعمهم وثقتهم المستمرة في البنك العربي المتحد لتحقيق هذا الإصدار الناجح للأدوات المالية، والذي سيسهم بدوره في دعم مسيرة النمو وتعزيز كفاية رأس مال البنك، كما سيسهم في تسهيل خطط أعمالنا لتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا. كذلك نتوجّه بالشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهاتهم ودعمهم لإتمام هذا الإصدار بنجاح».

ومن الجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد كان المستشار لهيكلة ذلك الإصدار.

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