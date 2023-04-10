20 % النمو المتوقع لمبيعات سوق الإلكترونيات خلال رمضان

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت مصادر نمو مبيعات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بالإمارات بنسبة 20 % خلال شهر رمضان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المتاجر العديد من العروض المغرية والأسعار المخفضة ونمو التسوق عبر الإنترنت، وتركيز الكثير من المستهلكين على تحسين أنماط الحياة في إهداء أحبائهم منتجات بأسعار معقولة وعالية الجودة خلال الشهر الكريم.

وتتوقع دراسة حديثة لشركة «ريدسير» للأبحاث أن يصل حجم الإنفاق على التجزئة في رمضان إلى 66 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية متينة وخدمات لوجستية متقدمة، حيث تشير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات إلى أن 59 % من السكان يشترون حاجياتهم عبر الإنترنت أسبوعياً، ويقضون أربع ساعات بشكل وسطي يومياً على حواسيبهم الشخصية.

مبيعات الحواسيب

وقالت جومانا كرم رئيسة وحدة منتجات الأعمال بشركة «آيسر» إن مبيعات الحواسيب في الإمارات خلال الشهر الكريم تتأثر بعوامل عدة، أبرزها العروض المغرية في السوق، حيث يستفيد المستخدم من التكنولوجيا بأسعار مخفضة، والتسوق المتزايد عبر الإنترنت، وزيادة التواصل والترابط والاحتفال بعادات رمضان عبر اللقاءات الافتراضية مع العائلة والأحبة حول العالم، وتعزيز الإنتاجية حتى مع ساعات العمل الأقل، بالإضافة إلى ورش العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد خصوصاً أيام الجمعة.

وأضافت: «يعرف شهر رمضان بروح المشاركة والعطاء والأوقات المميزة مع العائلة والأصدقاء والمعارف. وتسهم الحواسيب في تبسيط حياة الناس ومنحهم ما يلزم للتركيز على هذه النواحي المهمة من الشهر الفضيل مما يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على حواسيبهم الشخصية وملحقاتها في الابتعاد عن روتين الحياة اليومية والاستمتاع بالألعاب فردياً ومع الأصحاب مما يعزز نمو مبيعات سوق حواسيب الألعاب في الدولة».

أجهزة العرض

من جانبه قال فرانك أوليفييرا، رئيس مبيعات المستهلكين لدى إبسون الشرق الأوسط إن شهر رمضان المبارك هو مناسبة مهمة لتعزيز التواصل الاجتماعي من خلال تجمعات العائلة والأصدقاء بعد الإفطار وعلى السحور وعادة ما يكون هناك ارتفاع في الطلب على أجهزة العرض من إبسون خلال هذا الشهر، ومنها جهاز العرض الذكي EF-12 بتقنية الليزر والذي يمتاز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، مما يتيح نقله بسهولة من غرفة إلى أخرى، أو حتى نقله إلى حديقة المنزل والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية أو تشغيل الألعاب الإلكترونية في الهواء الطلق والاستمتاع بالطقس الجميل الذي تشهده الدولة في هذا الشهر. وأضاف: «شهدت أجهزة العرض من طراز EH-LS300W إقبالاً كبيراً هذا الموسم، وذلك لقدرتها على توفير تجربة مميزة في الترفيه المنزلي، إذ تتميز هذه الأجهزة بنظام الإسقاط القصير جداً، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والأحداث الرياضية في المنزل».

تحسين أنماط الحياة

وتوقع محمد بدري، المدير في مجموعة «إيروس» زيادة مبيعات سوق الإلكترونيات بنسبة 20 % خلال شهر رمضان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بالتزامن مع تركيز الكثير من المستهلكين على تحسين أنماط الحياة في إهداء أحبائهم منتجات بأسعار معقولة وعالية الجودة خلال الشهر الكريم. وحول المنتجات الأكثر طلباً خلال رمضان، أوضح بدري: «بينما تظل المنتجات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية مفضلة، هناك طلب متزايد على الأجهزة المنزلية الذكية في الإمارات.

نحن نشهد طلباً على وجه الخصوص في قطاع الأجهزة الصغيرة، على أجهزة الطهي وأفران الميكروويف والغلايات وآلات صنع القهوة وما إلى ذلك. بينما في فئة الأجهزة الكبيرة، نشهد طلباً على ثلاجات ومجمدات وأفران أكثر تقدماً لأنهم يريدون تحقيق أقصى استفادة من صفقات رمضان. ما نشهده أيضاً هو زيادة في التسوق عبر الإنترنت، حيث أصبح العملاء أكثر ذكاءً رقمياً ويفضلون الراحة والتسليم السريع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز