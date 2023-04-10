اجتماعات الربيع تبحث تطورات الاقتصاد العالمي

المصدر: واشنطن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات الربيع 2023، لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى مدار أسبوع، لبحث ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية.

يجتمع واضعو السياسات والخبراء والقادة، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسين، لمناقشة مجموعة من المواضيع المختلفة، وفي مقدمها التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الكلي، وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وشؤون المناخ، والطريق نحو تحقيق المساواة.

وسيبدأ ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اجتماعات الربيع، بإجراء مناقشة حول التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك خلال فعالية بعنوان «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية».

وستسلط الفعالية، التي ستعقد اليوم، الضوء على أوجه عدم اليقين، والمخاطر التي تؤثر بشدة في الاقتصاد العالمي، بعد ثلاث سنوات من بدء الجائحة، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالتضخم المزمن، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ النمو، وارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية، البلدان النامية، وآثار تغير المناخ، والتي تشكل خطراً يهدد الأرواح، وسيبحث هذا الحوار في كيفية تحسين تمويل المنافع العامة العالمية، والتصدي لهذه التحديات معاً.

ويشهد غداً الثلاثاء ، عقد فعالية بعنوان «التغلب على الديون وتحقيق النمو»، بحضور نخبة من الخبراء الأكاديميين، وواضعي السياسات من الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، لمناقشة الحلول المحتملة، والتعرف إلى ما يمكن القيام به لتجنب أزمات الديون، وتحقيق النمو، في وقت يبلغ الدين العام أعلى مستوى يتم تسجيله منذ 50 عاماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز