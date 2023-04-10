«رُوّاد» تؤكد أهمية التوسع في إطلاق المشاريع المبتكرة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، رئيس لجنة تمويل المشاريع في المؤسسة، أهمية التوسع في إطلاق المشاريع الريادية المبتكرة، التي تركز على مجالات جديدة، تتلاءم مع التوجهات المتغيّرة لقطاعات الأعمال، وتلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتطورة للمجتمع، لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، وزيادة تنوع وتكامل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة تمويل المشاريع، الذي عقد مؤخراً بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة سعادة حمد علي عبد الله المحمود، وبحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية، وذلك في إطار متابعة مستجدات تمويل المشاريع السابقة والجديدة.

وثمّن حمد المحمود، في مستهل الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة الفنية في متابعة المشاريع المقدمة للتمويل، مشيراً إلى أهمية تمكين رواد الأعمال من الاطلاع على التوجهات العالمية الجديدة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإثراء معرفتهم بالأدوات اللازمة لإطلاق المشاريع التي تشكّل إضافة إلى الاقتصاد، وتحقق قيمة حقيقية في المجتمع، وكذلك التأكد من قدرة هذه المشاريع على الاستمرارية وتحقيق الربح، كي تكون قابلة للتوسع والتطور والتحول إلى نماذج أعمال يُحتذى بها.

وطرح بعض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الأفكار والمبادرات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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