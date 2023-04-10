جمارك دبي تتعاون مع معهد الابتكار العالمي لتحسين الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي عن تعاونها مع معهد الابتكار العالمي في مجال تطوير وتحسين الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة العائد على العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي مركزاً محورياً في التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في دبي بحضور الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي، وأنتوني ميلز، المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي ومقره الولايات المتحدة الأمريكية (GInI)، وتمت خلاله مناقشة مبادرات تحسين الخدمات الاستراتيجية في الدائرة، ومنها المنصة الموحدة للتجارة، تجربة المدينة، إضافة إلى سياسة خدمات 360، التي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف دعم جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين الخدمات وتحقيق رؤية الحكومة بتصميم خدمات مستقبلية.

وتضمن مبادئ السياسة تصميم رحلة متعامل متكاملة ومبتكرة عبر وضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر بهدف تحسين مؤشرات الكفاءة والفعالية والتركيز على المتعاملين من خلال التكامل مع الشركاء.

جدير بالذكر أن جمارك دبي حققت إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على شهادة مؤسسة مبتكرة في المستوى الريادي من معهد الابتكار العالمي لتكون بذلك أولى المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسات الحكومية الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط التي تحصل على هذا التصنيف الأعلى في مجال الابتكار.

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